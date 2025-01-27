ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на состоявшихся выборах главы государства, набирая 5 136 293 голоса, что составляет 86,82% от общего числа. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.

Глава ЦИК проинформировал, что за кандидата в президенты Олега Гайдукевича подано 119 272 голоса избирателей, или 2,02%, Анну Канопацкую - 109 760 голосов, или 1,86%, Сергея Сыранкова - 189 740 голосов, или 3,21%, Александра Хижняка - 102 729 голосов, или 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 213 277 избирателей, или 3,60%, отметил Карпенко.

Он сообщил, что ЦИК планирует 3 февраля провести заседание по установлению окончательных итогов выборов президента Белоруссии.