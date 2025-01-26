Собака Лукашенко пометила ЦИК на выборах президента страны

Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко пометил зал ЦИК республики на выборах президента страны.

На опубликованных кадрах показано, как Лукашенко входит в официальный зал, а собака президента, которая шла сзади него, пометила дверной проем. Отмечается, что ее никто не остановил, поскольку, вероятно, действие шпица просто не заметили.

26 января Александр Лукашенко в одно время с гражданами Белоруссии проголосовал на президентских выборах в республике. Тогда в ЦИК уточнили, что явка на выборах на 10:00 превысила 47 процентов.

В тот же день Лукашенко высказался о резолюции Европарламента о непризнании выборов в республике. Он назвал ее «пресмыканием перед США». По его словам, «ребята, как всегда, видимо, поторопились и наляпали».

19 января российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с Александром Лукашенко и пожелал ему успехов в президентских выборах. Предварительное голосование в Белоруссии началось 21 января и продлилось до 25 января.