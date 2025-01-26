Лукашенко призвал «успокоить» Пашиняна

Президент Армении Никол «начал заигрывать с ЕС» и его надо успокоить. Такое заявление в воскресенье сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Спутник Беларусь».

В воскресенье в Белоруссии проходят президентские выборы. Лукашенко посетил избирательный участок, а после дал небольшую пресс-конференцию. Один из вопросов был посвящен Армении.

«Пашинян начал заигрывать с ЕС, успокойте его, он уничтожит Армению», — сказал Лукашенко.

Действующий президент также высказался об «обидах Пашиняна».

«Чего ты обижаешься на меня, не обижайся, я же не воевал на стороне Азербайджана», — добавил Лукашенко.

Премьер-министр Армении ранее заявлял, что армянские политики не будут посещать Белоруссию, пока Лукашенко остается президентом.

В декабре главы государств поучаствовали в пикировке на саммите ЕАЭС.