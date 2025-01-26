Лукашенко заявил об уничтожении Литвы

Нынешние власти Литвы уничтожили свою страну. Такую оценку развития прибалтийской республики дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена они достигли таких высот!» — отметил он.

По словам Лукашенко, Белоруссия раньше мечтала «жить так, как живут прибалтийские республики».

Лукашенко отчитал журналиста из BBC

До этого белорусский президент заявлял, что Брюсселю следовало бы договориться с Россией, которая имеет возможность дать Европе ресурсы.

По словам главы государства, в ЕС «духа не хватает» на соответствующий шаг.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

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