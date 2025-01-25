Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений», — говорится в публикации.

NYT пишет, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Как утверждает издание, до этого глава ЦРУ утверждал, что ведомство долгое время не рассматривало версию утечки вируса из лаборатории, чтобы избежать геополитических осложнений для администрации экс-президента США Джо Байдена.

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Однако, как пишет NYT в прошлом году специальный комитет по пандемии Covid-19 представил отчет, в котором говорилось, что вирус был создан в институте Уханя, исследовательская деятельность которого финансировалась США. Несоблюдение работниками лаборатории мер безопасности и стало причиной утечки вируса.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка другого вируса — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Как правило болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу.