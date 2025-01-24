Президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

По его словам, Запад хочет вернуть Сербию в 2000 год, когда страна была «покоренной и порабощенной».

«Хотят сказать: "не будете независимой страной". Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни РФ, ни другим нашим друзьям», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и страны Европейского союза пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать своего союзника, Россию, в обмен на вступление в сообщество.

11 января Вучич заявил, что Соединенные Штаты требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома».