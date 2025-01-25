Президент России Владимир Путин знает, как «повлиять» на главу Соединенных Штатов Дональда Трампа, предположил экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне российский лидер сообщил, что готов встретиться с американским коллегой и спокойно поговорить с ним по ключевым вопросам международной повестки.

Болтон отметил, что Путин с высокой долей вероятности в ходе встречи попытается «повлиять» на Трампа.

«Думаю, что он знает, как это сделать. Он знает, как себя вести с Трампом. И мне кажется, что это очень опасная ситуация для Украины», — подчеркнул экс-чиновник.

В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

Ранее сообщалось, что американский президент пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва в ближайшее время не прекратит спецоперацию.