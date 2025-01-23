В США сравнили Трампа с мафиози

Американский журналист Майкл Трейси сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози из-за его риторики в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Трейси указал, что давление, которое Трамп оказывает на РФ, «сильно отличается от того, как многие представители политического спектра представляли его позицию в отношении конфликта на Украине».

«С момента вступления в должность риторика Трампа в отношении России — примечательно, что не Украины — носит экстремальный, можно даже сказать мафиозный характер», — отметил журналист.

Ранее Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив ввести новые санкции и пошлины на экспорт РФ, если «сделка» не будет достигнута. Позже он также заявил о намерении попросить ОПЕК снизить цены на нефть, что, как считает президент США, поспособствует урегулированию конфликта на Украине.