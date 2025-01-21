Назван общий размер долга США перед ООН

Долг Соединенных Штатов перед ООН составляет 2,8 миллиарда долларов, из них 1,5 миллиарда долларов составляет задолженность в основной бюджет всемирной организации. Об этом 21 января заявил заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Долг США в основной бюджет ООН составляет $1,5 млрд. Если учитывать основной бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 млрд», — заявил он.

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Как писала «Парламентская газета», внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290,4 миллиарда долларов, что на 8,7 процента ниже показателя на начало 2024 года. При этом в октябре прошлого года в Банке России отмечали, что внешний долг РФ с начала года сократился на 7,7 процента и составил по состоянию на 1 октября 293,4 миллиарда долларов. Впервые с 2006 года показатель внешнего долга страны опустился ниже 300 миллиардов долларов.