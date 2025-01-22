Кому «кинул зигу» Илон Маск

Илон Маск украл славу у Дональда Трампа в его первый рабочий день в Белом доме. Вместо того, чтобы обсуждать подписанные новым президентом США указы, все обсуждают, зачем Маск сопроводил свое выступление на инаугурации Трампа «зигой» – жестом, напоминающим приветствие нацистов. Маск тоже нацист? Украинцы считают, что да.

Такое часто случается в комиксах, которые любит Илон Маск.

Одаренного мальчика со слабым здоровьем и фотографической памятью обижают сверстники в школе. Он ожесточается и мечтает захватить власть над всей планетой, чтобы отомстить. Ради этого он параллельно идет по двум карьерным лестницам. Для публики – успешный предприниматель, ученый, филантроп и политик, в то же время – высокопоставленный член тайного нацистского ордена, который готовил реванш где-то во льдах Гренландии и пампасах Аргентины после эвакуации из Берлина в 1945 году.Болезненный мальчик стал самым богатым человеком мира и душеприказчиком президента США. У него все почти получилось, но в момент триумфа на торжественной церемонии он расчувствовался, расслабился, торжествующе зиганул – и тем самым выдал себя, обнулив многолетнюю конспирацию.

Этот сюжет повторяет биографию Маска как минимум в начале и в конце: он – тот самый болезненный мальчик, который на инаугурации 47-го президента США изобразил что-то, что очень похоже на нацистское приветствие.

А вот является ли Маск законспирированным нацистом или его просто укусил Канье Уэст – мнения расходятся.

Если самый богатый человек мира «кидает зигу» на инаугурации самого влиятельного человека мира – это недопонимание, случайность или причина для того, чтобы нервничать? У произошедшего есть три объяснения, как раз под каждую из версий.

Версия №1

Согласно тому объяснению, которое нравится патриотичным американцам из числа поклонников Маска, это была не «зига», а жест, сопровождавший клятву флагу США в ее классическом виде.

Жест этот в американскую историю вошел под названием «салют Беллами» – по имени автора клятвы, появившейся в конце XIX века и введенной в оборот сперва в скаутских организациях, а потом и в школах. Было время, когда юные американцы салютовали так повсеместно и чуть ли не каждый день, теперь статус клятвы разнится от штата к штату: где-то ее произносят, где-то оставили на усмотрение школ, а кое-где уже признали нежелательной.

В любом случае – это «старая» версия жеста. В середине Второй мировой войны были приняты поправки в закон, убиравшие «салют» из клятвы: теперь достаточно держать у сердца правую руку. Реформу провели именно потому, что на фотографиях жест со вскинутой рукой слишком напоминал нацистское приветствие.

Громкие скандалы, когда фотографии «салюта Беллами» в газетах трактовались как «зига», случались тогда нередко. Так что Маск далеко не первый, кому пришлось оправдываться. До него был, например, Чарльз Линдберг – летчик-герой и светский лев, в случае которого «недозига» была не единственным поводом для подозрений в симпатиях к Гитлеру.

В окружении Маска продвигают именно эту версию – с «салютом Беллами». Она красива, но в части правдоподобности слаба.

Даже 78-летний Дональд Трамп слишком молод для того, чтобы отдавать почтение американскому флагу в старом стиле: к моменту его рождения в школах уже перешли на новый вариант. А Маск и вовсе в американских школах не учился и в скаутских организациях не состоял. Он родился и вырос в ЮАР, в 17 лет переехал в Канаду и только в 19 – в США.

Кроме того, для полноценной клятвы верности флагу США нужны также текст клятвы и флаг США, чего в случае с Маском не было. Наконец, в «салюте Беллами» рука всегда протянута прямо – непосредственно на флаг, а не вбок и наверх под углом, как у Маска.

Впрочем, нацистскому приветствию жест тоже не соответствует. Адольф Гитлер позаимствовал его у итальянских фашистов Бенито Муссолини, а тот – в античном Риме, где подобным образом приветствовали императора. Протягивание руки вперед и вверх непосредственно от сердца к фашизму времен мировой войны вообще отношения не имеет – скорее, это более поздняя неонацистская отсебятина.

Вероятно, Маск просто заигрался: поддался эмоциям и не осознал, как может быть воспринят его жест, который был и не «зигой», и не «салютом Беллами», и даже не чем-то конкретным. Это уже второе объяснение происходящему.

Версия №2

Действительно, после салюта ладонью от сердца правой трибуне, Маск повернулся к другой, повторил жест уже не ладонью, а кулаком, а затем сказал: «Мое сердце принадлежит вам» (в смысле – людям, собравшимся на инаугурацию Трампа).

Короче говоря, это не про войну, это про любовь.

Версия №3

Согласно третьему объяснению, самый богатый человек мира все-таки законспирированный нацист, благо немецкая община в ЮАР – благодатная для этого почва. Если бы речь шла о комиксах, такое объяснение было бы самым вероятным, но в жизни все обычно сложнее.

Есть те, кому криптонацистская версия ближе прочих. Например, это правительство Испании: все министры удалили свои аккаунты в знаменитой соцсети Маска в знак протеста против его «зиги».

А на украинском телеканале «1+1», где инаугурацию Трампа комментировали в прямом эфире, ведущий рассудил так: «Раз Маск зигует – значит, наш человек».

Другое дело, что Маск не особенно похож на неонациста и совсем не похож на неонациста, симпатизирующего Украине. Но даже если его жест на инаугурации был вполне безобидным, рвущийся к власти мультимиллиардер со странностями, космическими амбициями и неординарным интеллектом – это такой сюжет, который в тех же комиксах всегда развивается драматично, с попыткой захвата власти над миром или чем-то вроде того.

Мысль о том, что неуравновешенный Маск с его колоссальным влиянием на президента Трампа может быть по-настоящему опасен, активно обсуждается в США. Над этим предложил подумать Джо Байден – в последнем заявлении из Белого дома он припугнул нацию ростом влияния олигархов.

Есть, впрочем, ощущение, что этот рост – явление временное, потому что тандем Трампа и Маска долго не протянет. Они оба слишком импульсивны и самолюбивы, чтоб не ревновать друг к другу, а Маск еще и слишком энергичный, чтобы всегда соблюдать субординацию и ни разу не пролезть вперед обидчивого и злопамятного Трампа.

Известно, что некоторые разногласия между ними есть уже сейчас. И если бы Трамп действительно захотел, эта «зига» могла стоить Маску политических амбиций и «министерства по эффективности министерств» (по закошмариванию чиновников, если другими словами), которое он должен возглавить.

«Это было уже слишком, Илон. Ты же видишь, как реагируют люди», – мог бы сказать Трамп и отделаться от навязчивого мультимиллиардера как будто по уважительной причине.

Но он, вероятно, сделает вид, будто ничего не произошло. Политика зачастую в том и заключается, чтобы любую ситуацию трактовать в свою пользу, а Трамп пока считает, что Маск ему полезен.

В США предупредили о конфликте Трампа и Маска

Но рано или поздно коса найдет на камень, столкновение темпераментов высечет искру – и Маску придется начать все сначала. Не с того, конечно, момента, когда он – ребенок с фотографической памятью, которого бьют в школе. А с того, когда он уже стал самым богатым человеком планеты, но только начинает борьбу за власть, чтоб изменить мир и захватить другие (колонизировав, например, Марс).

Или наоборот: захватить наш мир и изменить другие. Это как получится.