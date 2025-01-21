Маск назвал Шольца «тупицей»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X исказил имя и фамилию канцлера Германии Олафа Шольца, оскорбив его.

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Так бизнесмен прокомментировал выступление немецкого политика, в ходе которого тот заявил, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

«Позор тебе, Оаф Шитс», — написал Маск в соцсети.

В английском языке слово «Oaf» означает «тупица». «Shitz» также звучит как ругательное слово, хотя написание и отличается.

В конце декабря вице-канцлер ФРГ и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил, что Маск, поддерживая «Альтернативу для Германии» (АДГ, ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы.

Маск перед этим заявлял, что только приход к власти в Германии партии АдГ может спасти страну. В январе он запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».