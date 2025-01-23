Зеленский допустил переговоры с Путиным

Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Украинский политик подчеркнул, что для Киева очень важен вопрос гарантий безопасности.

«Зеленский указал, что хочет получить эти обязательства от [президента США Дональда] Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным», — приводит его слова Bloomberg.

Зеленский: Евросоюз могут не пустить на переговоры с Россией

Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.