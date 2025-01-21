Макрон анонсировал мобилизацию молодежи

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии страны на случай опасности. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Le Monde.

Глава государства объявил о создании мобилизационного проекта, выступая перед военными в Сесон-Севинье. Он объяснил необходимость такой меры угрозами, которые накапливаются вокруг Франции и заставляют ее адаптироваться.

Президент Макрон заявил, что хочет продемонстрировать «твердую решимость» молодежи Франции и «предоставить им возможность служить в вооруженных силах».

— Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день, — сказал он, его слова передает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому 17-летние граждане обязаны самостоятельно становиться на учет призывников. Об этом в среду, 15 января, сообщили в Верховной раде.

10 декабря 2024 года Владимир Зеленский отказался от предложения мобилизовать 18-летних украинцев в обмен на компенсацию нехватки военного оборудования. Он отметил, что Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат.