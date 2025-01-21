Макрон анонсировал мобилизацию молодежи
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии страны на случай опасности. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Le Monde.
Глава государства объявил о создании мобилизационного проекта, выступая перед военными в Сесон-Севинье. Он объяснил необходимость такой меры угрозами, которые накапливаются вокруг Франции и заставляют ее адаптироваться.
Президент Макрон заявил, что хочет продемонстрировать «твердую решимость» молодежи Франции и «предоставить им возможность служить в вооруженных силах».
— Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день, — сказал он, его слова передает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому 17-летние граждане обязаны самостоятельно становиться на учет призывников. Об этом в среду, 15 января, сообщили в Верховной раде.
10 декабря 2024 года Владимир Зеленский отказался от предложения мобилизовать 18-летних украинцев в обмен на компенсацию нехватки военного оборудования. Он отметил, что Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат.