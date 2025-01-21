Трамп назвал Испанию страной БРИКС
Новый американский лидер Дональд Трамп во время церемонии подписания своих первых указов назвал Испанию страной БРИКС.
«У Испании (расходы на оборону — RT.) очень низкие. И ещё, они же страна БРИКС? Они страна БРИКС, Испания», — цитирует политика РИА Новости.
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По данным агентства, таким образом Трамп ответил на вопрос журналиста, каких мер следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону.
Ранее в МИД Ирана отметили важную роль БРИКС в нейтрализации санкций Запада.
Также помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об особенностях председательства нашей страны в БРИКС.