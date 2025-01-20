Макрон сделал заявление о СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о сроках завершения вооруженного конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал BFM TV.

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Глава государства отметил, что окончания боевых действий не стоит ждать в ближайшие дни.

«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — заявил он.

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Отмечается, что Макрон выступил с соответствующим утверждением в понедельник, 20 января, когда состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. По мнению телеканала, его высказывание является завуалированным предупреждением американскому лидеру.