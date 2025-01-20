Эрдоган решил позвонить Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил позвонить президенту России Владимиру Путину. Темой разговора станут поставки газа Словакии, передает РИА Новости.

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Эрдоган надеется, что беседа состоится в течение текущей недели. Кроме того, тему поставок газа РФ в Словакию обсудят глава МИД Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметил он.

Эрдоган обсудил с Фицо конфликт на Украине

Ранее глава комитета по международным делам Национального совета (парламент) Словакии Мариан Кери сообщал, что Братислава никогда не согласится с постоянными попытками Украины использовать в политических целях вопрос о транзите российского газа в Европу. Если транзит газа не возобновится, то, как сказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, ответом на действия Украины может стать прекращение гуманитарной помощи. Помимо этого возможно применение так называемого права вето в Евросоюзе.

Из-за остановки транзита газа и России через Украину европейские страны могут потерять 70 миллиардов евро, отметил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.