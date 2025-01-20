Трамп и Байден прибыли в Капитолий

Избранный президент США Дональд Трамп вместе с уходящим главой Белого дома Джо Байденом вошли в здание Капитолия. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Политики приехали туда на одном лимузине, в котором также находилась председатель объединенного комитета Конгресса по проведению церемоний инаугурации Эми Клобушар.

В ответ на вопрос журналистов о том, как он себя чувствует, Байден ответил "хорошо".

Вместе с Трампом на церемонию прибыл и избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В Капитолий также прибывают члены Конгресса, в том числе лидер демократов Чак Шумер. Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, заявил, что "ожидает большого количества указов" от Трампа. Лидер же демократов в палате представителей Хаким Джеффрис улыбнулся и помахал журналистам рукой, но от комментариев отказался.