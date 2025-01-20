Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог попасть на митинг в поддержку избранного президента США Дональда Трампа накануне инаугурации. Об этом пишет портал Do Rzeczy со ссылкой на видеоблогера Николая Теперека.

Избранный президент США проводил мероприятие на арене Capital One в Вашингтоне, однако Матеуш Моравецкий, бывший премьер-министр Польши, ныне председатель партии европейских консерваторов и реформистов, не смог попасть на мероприятие, поскольку его не пропустили солдаты нацгвардии США, говорится в тексте.

Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

«Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий попал на видео, когда пытался убедить солдат Национальной гвардии США пропустить его на прединаугурационный митинг Дональда Трампа, на который был допущен, например, боец ММА Коннор МакГрегор. Автор видео утверждает, что Моравецкий показал военным страницу на Википедии, чтобы доказать, кто он, но безрезультатно», — приводит портал слова Теперека.

До этого лидер Гаити попал в неловкую ситуацию на сцене ООН. Глава президентского совета переходного периода Гаити Эдгар Леблан перепутал кувшин со стаканом во время выступления на Генассамблее.