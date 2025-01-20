Байден зачислил Прибалтику в страны второго сорта

Уходящая администрация Байдена нанесла, со слов политологов, «удар в спину» странам Прибалтики и Польше. Власти этих стран жестоко оскорблены и обижены – они так долго доказывали свою верность Вашингтону, а теперь оказались, с точки зрения Госдепа, странами второго сорта. О чем идет речь и почему в связи с этим в Прибалтике даже возникли страхи о том, что им придется договариваться с Россией?

На днях Госдеп внес поправки в американскую рамочную программу по распространению искусственного интеллекта (ИИ). Чиновники Госдепа поделили мир на три зоны с точки зрения того, сколько и в каком порядке туда могут быть поставлены американские процессоры (чипы), предназначенные для ИИ-вычислений. В самую привилегированную вошли страны, которым отныне будет разрешен безлимитный доступ к американским разработкам в области ИИ. В число таких стран вошли Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Франция, Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция и Тайвань.

Одновременно введена зона тотального запрета: в нее включили Россию, Китай, Иран и Северную Корею – что вполне понятно. В отношении остальных стран будут действовать ограничения: не более 50 тыс. ИИ-чипов на государство. Из них 17 тасяч американцы готовы продать свободно, остальное – по лицензии. Чтобы ее получить, необходимо доказать способность обеспечить надлежащий уровень физической и кибербезопасности, исключающий попадание чипов в руки нежелательных стран.

Как легко заметить, ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония, которые любят выставлять себя любимыми «женами» американского господина, в список привилегированных стран не попали. Между тем, для них эти ограничения оказываются весьма болезненными – и отнюдь не только с моральной стороны.

Крупнейшее эстонское издание Postimees опубликовало жалобную статью, из которой следует, что прибалтам и полякам придется весьма нелегко без американского ИИ. Эксперты отмечают, что введенный лимит позволит, например, удовлетворить неотложные потребности в микросхемах университетов и учреждений здравоохранения. Однако при подобном раскладе уже не хватит чипов для дата-центров.

Власти Польши и стран Прибалтики испытали такую обиду, что отреагировали неожиданное дерзко, отбросив свой обычный пиетет перед заокеанским гегемоном.

«Абсолютно неприемлемо, что администрация президента Джо Байдена решила ограничить доступ значительного числа стран-членов ЕС и союзников по НАТО, включая Эстонию, к технологиям искусственного интеллекта. Это решение оказывает прямое влияние на уже реализующиеся или планирующиеся проекты по созданию безопасного и надежного искусственного интеллекта и его приложений – как в Эстонии, так и в других странах ЕС», – заявил, в частности, эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он пообещал убедить американцев «обеспечить скорейшее исправление допущенной ошибки».

Возмущена и министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС и подорвать развитие наших национальных экосистем ИИ», – заявляет Браже.

А спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис (бывший премьер-министр государства) выразил искреннее недоумение – как же так, мы всегда и во всем поддерживали американцев, за что же они так с нами обошлись?

«Это вызывает удивление. Мы демонстрировали такую теплую непосредственную дружбу, но, как видим, ни завод по производству микросхем здесь не появился (Литва разрушила свои отношения с Китаем под обещание Тайваня построить на ее территории завод по производству микросхем – прим. ВЗГЛЯД), ни мы не оказались среди тех государств, которые имеют исключения как дружественные страны», – заявил Сквернялис.

Он силится доказать американцам, что те смело могут вверять Литве свои сверхсекретные чипы.

«Наши действия, которые предприняло государство, действия Департамента госбезопасности, очень сильно затруднили работу разведок враждебных стран здесь, в стране. Это неправда, если так написано», – оспорил Сквернялис документ Госдепа, где Литва причислена к ненадежным странам.

Досада литовцев усиливается тем, что в ноябре прошлого года план о строительстве в их стране тайваньского завода микросхем был окончательно свернут – это объяснили нехваткой в Литве электромощностей.

Что касается поляков, то они рассчитывают на то, что Дональд Трамп, придя к власти, все же исключит их из числа стран второй категории.

«Уважаемый Дональд Трамп, Польша является непоколебимым союзником Соединенных Штатов, способствующим безопасности НАТО и общим демократическим ценностям. Классификация Польши, а также многих наших соседей из Центральной Европы, как стран «второго сорта» в поставках чипов подрывает наши отношения и игнорирует приверженность Польши к технологическим инновациям и глобальному экономическому сотрудничеству. Мы искренне надеемся, что это решение будет отменено», – умоляет польский философ Александра Перегалинская.

Ей вторит Ярослав Королевский, соучредитель и глава польской софтверной компании Synerise: «От имени польского сектора ИТ-технологий мы любезно призываем к устранению этих необоснованных ограничений, наложенных администрацией Джо Байдена, и их отмене».

Но что же именно означает данное решение Вашингтона? Польская пресса пишет, что ограничение на экспорт чипов ИИ в некоторые страны может быть связано не только с их пророссийской позицией, но даже и с одной только географической близостью с Россией. В свою очередь, авторы латвийских телеграм-каналов рассуждают, что прибалтам и полякам четко дали понять, кто в Европе по мнению американцев является странами первого сорта, а кто такой чести не заслужил. К числу привилегированных государств США отнесли те, которые не являются экс-членами соцблока и бывшими республиками СССР.

Другими словами, США четко провели границы между теми, кого они могут оставить в почетном статусе своих вассалов, и теми, кто им не особо-то и нужен.

«А если еще точнее, то очертили ядро потенциального европейского макрорегиона (валютной зоны), и выделили "дикое поле" – серую зону. Это территория свободной охоты, где "большие дяди" будут меряться размером ракет, поэтому там будут царить хаос и голод. Неприятно, конечно, что Латвия оказалась в их числе, но это было абсолютно предсказуемо. Судя по всему, мир действительно распадется на макрорегионы, и США это зафиксировали», – не без тайного злорадства пишут латвийские русские.

До сих пор элита стран Прибалтики и Польши рассматривала себя в качестве региональных менеджеров, осуществлявших контроль над вверенными им территориями на благо Вашингтона. В награду за верность они имели возможность самообогащения – в той же Латвии притчей во языцех стали аномально высокие для бедной страны зарплаты госчиновников, которые они никогда не забывали регулярно себе повышать.

«Причем, что интересно, в качестве сюзерена рассматривались не столько США в целом, сколько американская Демократическая партия. Фактически вся современная восточноевропейская и прибалтийская элита сформировалась под крылом клана Клинтонов. Но сейчас привычные и понятные клинтоноиды потеряли власть, а потому прибалты пребывают в растерянности. От Трампа они ждут всяческих "подлянок". Однако удар в спину нанес им в данном случае отнюдь не Дональд Трамп, а уходящая администрация Джо Байдена – что делает оплеуху еще более болезненной. Получается, и республиканцы и демократы сходятся на том, что одни вассалы для США более, а другие менее важные», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева, уроженец Эстонии.

Сейчас практически все, что происходит на международном треке, изрядно нервирует прибалтов. Так, премьер-министр Латвии Эвика Силиня на днях высказалась относительно российско-американских переговоров по Украине, о возможности которых в последнее время говорят все больше.

«Если идут какие-то переговоры, о которых мы, возможно, не знаем, мы должны быть в них вовлечены. Чтобы мы знали, что что-то такое происходит, и чтобы с нами советовались о результатах возможных переговоров», – заявила премьер.

Эти ее слова вызвали иронические отклики.

«Претензии смехотворны, но тревога обоснована. Переговоры могут выйти за рамки Украины. Вдруг Путин и Трамп договорятся о разграничении сфер влияния? Латвия рискует стать разменной пешкой в большой игре», – иронически рассуждает латвийский оппозиционный политик Владимир Линдерман.

Линдерман подчеркивает, что декларируемый ранее курс прежней администрации США «ничего об Украине без Украины» ныне Вашингтоном отвергнут и там намекают на готовность говорить один на один.

«К этой модели и стремилось российское руководство. Об этом не раз говорил президент России: мы хотим говорить с теми, кто обладает политической субъектностью. Третьим – незримым – участником переговоров станет Китай. Его позиция будет учитываться обеими сторонами. Все идет к Большой Сделке. По времени она может затянуться, но направление не изменится», – полагает политик.

Схожего мнения, кстати, придерживается патриарх эстонской политики Март Хельме, бывший министр внутренних дел, основатель Консервативной народной партии (EKRE). Со страниц крупнейшего эстонского издания Err.ee Хельме предрек, что Трамп предпримет «шаги к согласованному установлению нового мирового порядка». По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы вывести страны Прибалтики из состава НАТО, но в то же время она не хочет их оккупировать. Скорее, как считает этот старый опытный эстонский политик, РФ желает «финляндизировать» этот регион (по аналогии с Финляндией 1950-80-х) – чтобы он перестал являться военным плацдармом, несущим угрозу для России. По мнению Хельме, дальнейшая судьба Прибалтики станет одним из предметов торга Трампа с российским руководством.

Но если американский «зонтик» над Польшей и Прибалтикой окажется свернут, то что им останется делать в этом случае? Некоторое вспомнили, что в свое время Польша, когда там еще правила консервативная партия «Право и Справедливость», активно продвигала проект собственного макрорегиона – Интермариума или Междуморья. Туда поляки готовы были взять и прибалтов. Однако проект развалился – на него нет ни людских, ни природных, ни финансовых ресурсов.

Сама же мысль о том, что придется идти в Москву и пытаться о чем-то с нею договориться, вызывает у прибалтов и поляков священный трепет.