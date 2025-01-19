Санду поставила условие России

Молдавия попросит Запад помочь Приднестровской республике в выходе из энергетического кризиса, если российские миротворцы будут заменены на гражданскую миссию ООН или ЕС. Такое условие озвучила президент Молдавии Майя Санду, передает ТАСС.

Сейчас Приднестровье переживает кризис в энергетике из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. В воскресенье Санду прокомментировала возможную помощь Тирасполю:

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — сказала Санду.

Сербия и Венгрия согласовали строительство нефтепровода

Она отметила «важность международной поддержки» в решении приднестровского конфликта, указав на сложность текущей ситуации.

Российские миротворцы были введены в Приднестровье в 1992 году, после подписания с Молдавией соглашения о мирном урегулировании приднестровской проблемы.

В Тирасполе выступают против вывода миротворцев, указывая, что они обеспечивают мир и стабильность в регионе.