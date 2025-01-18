Маск опубликовал лозунг о великой Европе

Американский технологический миллиардер Илон Маск опубликовал лозунг, провозглашенный Алисой Вайдель — кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии «Альтернатива для Германии».

В субботу Маск повторил в соцсети X призыв, который Вайдель ранее превратила в предвыборный.

«Сделаем Европу вновь великой!» — написал миллиардер.

Сама Вайдель немного изменила давний слоган избранного президента США Дональда Трампа Make America great again! (MAGA, «Сделаем Америку великой вновь!») и теперь использует его в соцсетях.

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Ранее Трамп-младший встретился с гренландскими фанатами своего отца в MAGA-бейсболках.