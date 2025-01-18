В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

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Сигнал тревоги в украинской столице был запущен в 5:45 по московскому времени. Воздушная тревога также действует в Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

В Киеве и ряде областей Украины звучит воздушная тревога

Ранее взрывы раздались в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал о повреждении объектов инфраструктуры.