Пашинян позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве республики.

Отмечается, что лидеры двух государств обсудили двусторонние вопросы. Кроме того, Пашинян и Путин затронули повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.