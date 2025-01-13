Байден признал риски ядерной конфронтации с Россией

Президент США Джо Байден в своей финальной внешнеполитической речи признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Байден отметил, что перед ним стояло две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. По его словам, ему удалось справиться с ними обеими.

Президент США добавил, что Вашингтон и его союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Киева и должны продолжать оказывать ему помощь.

«Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них», — сказал он.

По мнению Байдена, он «заложил основу» для будущей администрации Дональда Трампа в вопросе поддержки Украины.