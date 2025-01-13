Предсказана судьба НАТО при Трампе

Структура НАТО при избранном президенте США Дональде Трампе вряд ли претерпит серьезные изменения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

По его мнению, альянс выгоден всем сторонам, потому, несмотря на громкие заявления Трампа, развала или разлада в организации ждать не стоит.

«США не выйдут из НАТО, потому что для них это инструмент американского влияния над Европой. Это не оборонительный союз, а именно элемент доминирования. Европейские страны тоже не будут выходить из альянса, потому что выйти — значит, оказаться в военно-политической изоляции», — считает Марков.

Кроме того, как объяснил политолог, членство в НАТО, несмотря на сопряженные с этим расходы, также является важным инструментом для стран-участниц. Речь, по его словам, идет в первую очередь о праве вето, благодаря которому Турция, к примеру, добилась больших уступок от партнеров по альянсу.

«Никаких выходов из НАТО не будет. Будут большие дискуссии, споры. Потому что понятно, что при Трампе будет такое переформатирование. Альянс станет инструментом, обеспечивающим приход к власти сторонников американского президента в странах-участницах. Будет и яростная борьба в различных институтах НАТО, но именно распада не произойдет», — заключил политолог.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что после инаугурации Трампа Вашингтон не выйдет из НАТО, а будет укреплять альянс. При этом он подчеркнул, что США продолжат призывать европейских союзников по альянсу к увеличению расходов на оборону.