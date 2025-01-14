Губернатор Калифорнии обвинил Маска в поощрении мародерства

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил предпринимателя Илона Маска в поощрении мародерства из-за дезинформации на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Guardian.

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Ньюсом раскритиковал Маска, который сделал репост сообщения в соцсети X, где губернатор и его коллеги-демократы обвиняются в декриминализации мародерства.

«Прекратите поощрять мародерство, лгать и говорить людям, что это декриминализировано. Это не так. Это незаконно, как и было всегда», — написал губернатор.

Ньюсом также опроверг заявления Маска и и Дональда Трампа о том, что резервуары с водой в штате не были заполнены на момент начала пожаров.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

По словам Дональда Трампа, масштабы разрушений превышают урон от ядерного удара.