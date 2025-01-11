Левые заблокировали броневик главы «Альтернативы для Германии»

В Германии 30 человек пытались заблокировать бронированный автомобиль сопредседателя партии «Альтернатива для Германии»( АдГ) Алисы Вайдель, которая ехала на партийный съезд. Об этом сообщает ЕurAsia Daily со ссылкой на немецкие издания.

Вайдель направлялась на съезд в саксонский город Риза (рядом с Дрезденом). Около 30 левых активистов заблокировали путь ее бронированному автомобилю. Они сели на дорогу и выкрикивали оскорбления в ее адрес.

Полиции через некоторое время удалось освободить проезд. При этом произошла небольшая стычка между охраной политика и протестующими, после чего автомобиль смог продолжить движение.

Вайдель в итоге смогла с небольшим опозданием смогла добраться до местной спортивной арены, где проходит партийное мероприятие.

Сегодня в Ризе открывается двухдневный партийный съезд АдГ. Партия намерена утвердить предвыборную программу и выбрать сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

Организаторы протестной акции утверждают, что собрали тысячи демонстрантов со всей Германии, чтобы не допустить выдвижения Вайдель в кандидаты в канцлеры.