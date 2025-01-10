Джуд Лоу сыграет Путина

Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого президента России Владимира Путина в новом фильме Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Deadline.

Как рассказал сам актер, он уже начал подготовку к картине. При этом Лоу заявил, что чувствует себя так, будто находится «у подножия Эвереста».

«Он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник" <...> Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», — сообщает издание.

Дата выхода фильма пока неизвестна. Согласно имеющейся информации, сюжет картины будет основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи — действие политического триллера разворачивается в начале 1990-х годов, а в центре событий находится молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится пиарщиком Владимира Путина.