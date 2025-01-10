Байден созвонился с Зеленским

Уходящий президент США Джо Байден созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

По ее словам, Байден заверил Украину в сохранении неизменной поддержки, которую оказывала уходящая администрация весь президентский срок.

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Ранее Зеленский заявил, что Киев хотел бы завершить конфликт в 2025 году. Он подчеркнул, что до начала переговоров необходимо получить гарантии безопасности от США и Европы.