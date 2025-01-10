Премьер Словакии поставил Украине ультиматум

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.

1 января «Газпром» заявил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через украинскую территорию. Подача газа прекратилась с 8:00 мск 1 января с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинские власти неоднократно заявляли, что не собираются продлевать договор о транзите.

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«Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует, я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», — заявил Фицо во время обсуждения ситуации.

Премьер Словакии подчеркнул, что готов наложить вето на решение ЕС о выделении Киеву помощи еще на 50 млрд евро.