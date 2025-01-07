ВОЗ высказалась о вспышке метапневмовируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала сообщений о необычных вспышках заболеваний в Китае. Там заявили, что нынешняя вспышка метапневмовируса не выходит за рамки сезонной нормы.

«Китайские власти сообщают, что система здравоохранения не перегружена. Не было никаких чрезвычайных ситуаций или ответных мер. Зарегистрированные в КНР уровни острых респираторных инфекций, включая hMPV, находятся в пределах ожидаемого диапазона для зимнего сезона», — информирует ВОЗ.

Россияне сообщили о вспышке вируса на курортах Индии и Китая

ВОЗ продолжает тщательный мониторинг респираторных заболеваний на глобальном уровне. Совместные системы эпиднадзора позволяют оперативно реагировать на изменения и при необходимости обновлять рекомендации по предотвращению распространения инфекций, рассказали в организации.

В Китае была зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Предполагалось, что больницы в стране переполнены. Смертность вируса больше, чем у коронавируса и достигает 43%.