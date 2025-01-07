Умер Жан-Мари Ле Пен

Бывший лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен умер во Франции на 97-м году жизни. Об этом сообщает France Bleu.

Ле Пен скончался в городе Гарш (департамент О-де-Сен), в учреждении, куда его поместили несколько недель назад. В сообщении для прессы отмечается, что Ле Пен, «окруженный своей семьей, был призван обратно к Богу во вторник в 12 часов дня».

В последние годы бывшего лидера французских ультраправых несколько раз госпитализировали на фоне ухудшения состояния его здоровья. В ноябре 2024 года он был госпитализирован из-за плохих анализов. До этого, в апреле 2023 года, он попал в больницу с сердечным приступом, а в феврале 2022-го его госпитализировали с легкой формой инсульта.

С февраля 2024 года нынешний лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и две ее сестры стали бенефициарами «мандата на защиту» - меры, сравнимой с опекой, которая позволяла им самостоятельно совершать различные действия от имени их отца.

Отец Марин Ле Пен пять раз баллотировался на пост президента Франции, сумев в 2002 году, ко всеобщему удивлению, выйти во второй тур, но затем проиграл Жаку Шираку с серьезным отставанием.

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В 2007 году в результате своей последней президентской кампании Ле Пен, конкурировавший с Николя Саркози, получил лишь десять процентов голосов избирателей, что стало его худшим результатом со времен президентских выборов 1974 года. В 2011-м Ле Пен покинул пост президента «Национального объединения», уступив это кресло своей дочери Марин.

Позже парижский суд признал Жан-Мари Ле Пена виновным в попытке отрицания преступлений против человечности и оштрафовал на 30 тысяч евро за высказывание о газовых камерах нацистов во время Второй мировой войны. В 2016 году Ле Пен был окончательно исключен из партии в рамках попыток его дочери Марин восстановить репутацию партии.