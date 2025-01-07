Макрон упрекнул Африку в неблагодарности

Африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле. В этом их упрекнул французский лидер Эммануэль Макрон, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

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«У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство по борьбе с терроризмом с 2013 года. Мы были правы, проводя такие операции. Я считаю, что нам забыли сказать спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — заявил Макрон.

Президент выразил мнение, что без помощи французской армии ни один из действующих африканских лидеров не управлял бы сегодня суверенной страной.

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Макрон обратил внимание, что Франция покинула несколько стран из-за произошедшиз в них госпереворотов. Войска ушли после смены власти, поскольку Париж не поддерживает путчистов.

Ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что Россия является главной угрозой Франции среди всех других стран. Он объяснил это противодействием Москвы интересам Парижа в Африке.