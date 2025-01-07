Дания сменила королевский герб из-за Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп повлиял на решение Дании сменить королевский герб. Это произошло после слов американского политика о его желании купить Гренландию, сообщает The Guardian.

Ранее король Дании Фредерик X поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь символы Дании и Южной Ютландии расположили на первом и четвертом полях.

Король Дании распорядился изменить герб страны

Три короны — это символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией в период 1397-1523 годов, он присутствовал на королевских гербах последние 500 лет. Теперь их объявили неактуальными и заменили на изображения белого медведя и барана, символизирующих Гренландию и Фарерские острова.

В королевском доме Дании подчеркнули, что обновленный герб «укрепляет» авторитет содружества.