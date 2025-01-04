Вучич запросит разговор с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении запросить разговор с российским лидером Владимиром Путиным, темой которого станет возможное введение санкций США против компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Александр Вучич отметил, что власти рассматривают возможность выкупа контрольного пакета акций компании Нефтяная индустрия Сербии у российской «Газпромнефти», чтобы защититься от антироссийских санкций. При этом накануне сербский лидер констатировал, что хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций США нет.

Сегодня Вучич уточнил, что США намерены объявить о санкциях против NIS до 15 января, и Сербии будет дан срок для решения вопроса до 15 марта.

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около дня Святого Иоанна Крестителя (20 января – Прим. ред.), когда увижу, что дали разговоры с новой администрацией США», - заявил Вучич в ходе заседания кабмина.

Он также заверил, что вопрос отчуждения компании у российской стороны будет рассматриваться в последнюю очередь и только если станет ясно, что «иначе не выживем».

«Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное», - заявил он, отметив, что ограничительные меры со стороны США могут быть введены уже с 1 января.

В свою очередь Нефтяная индустрия Сербии выпустила заявление о том, что работа продолжается беспрепятственно и анализируются все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании.

Сербия отказалась вводить санкции против России

В NIS работают свыше 10 тысяч человек и ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%. Компания владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием «Петрохемия».