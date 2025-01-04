Вучич намерен обсудить с Путиным ожидаемые санкции США

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении запросить разговор с российским лидером Владимиром Путиным, темой которого станет возможное введение санкций США против компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS). Об этом пишет РИА Новости.

Вучич запросит разговор с Путиным
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Ранее Александр Вучич отметил, что власти рассматривают возможность выкупа контрольного пакета акций компании Нефтяная индустрия Сербии у российской «Газпромнефти», чтобы защититься от антироссийских санкций. При этом накануне сербский лидер констатировал, что хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций США нет.

Сегодня Вучич уточнил, что США намерены объявить о санкциях против NIS до 15 января, и Сербии будет дан срок для решения вопроса до 15 марта.

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около дня Святого Иоанна Крестителя (20 января – Прим. ред.), когда увижу, что дали разговоры с новой администрацией США», - заявил Вучич в ходе заседания кабмина.

Он также заверил, что вопрос отчуждения компании у российской стороны будет рассматриваться в последнюю очередь и только если станет ясно, что «иначе не выживем».

«Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное», - заявил он, отметив, что ограничительные меры со стороны США могут быть введены уже с 1 января.

В свою очередь Нефтяная индустрия Сербии выпустила заявление о том, что работа продолжается беспрепятственно и анализируются все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании.

Сербия отказалась вводить санкции против России

В NIS работают свыше 10 тысяч человек и ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%. Компания владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием «Петрохемия».