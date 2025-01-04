В возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Земли японка Томико Итоока. Об этом сообщило сегодня агентство Kyodo.

Представитель города Ашия на западе Японии, где жила Томико Итоока, сообщил сегодня, что ее смерть была вызвана естественными причинами.

«Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке и была старшей из трех братьев и сестер. Она умерла вечером в воскресенье, 29 декабря 2024 года, в доме престарелых, где проживала», - пояснили в префектуре Хёго.

Ранее в Каталонии в возрасте 117 лет умерла испанка Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшей жительницей планеты. Мария Браньяс за свою долгую жизнь видела пандемию испанского гриппа 1918 года, две мировые войны, гражданскую войну в Испании. Также она пережила коронавирус, которым заразилась вскоре после своего 113-летия. Тогда испанка выздоровела за несколько дней.