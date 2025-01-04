Король Дании распорядился изменить герб страны

Король Дании Фредерик X поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. Об изменении герба сообщило издание News Oresund.

В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь символы Дании и Южной Ютландии расположили на первом и четвертом полях.

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Отмечается, что в старой версии изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии. Этот элемент долгое время был предметом споров со Швецией. В Стокгольме считали, что таким образом Дания претендует на шведский престол.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки планируют изменить цвета герба и флага, на котором на синем фоне изображены два желтых лебедя.