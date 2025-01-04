Трампа обязали предстать перед судом до инаугурации

Суд Нью-Йорка вынесет приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации документов 10 января, политика обязали явиться на заседание. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте системы судов Нью-Йорка.

Отмечается, что суд предпочел провести заседание до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января.

Суд возобновил рассмотрение дела против Трампа

«Суд рассмотрел предложение об отсрочке приговора до тех пор, пока ответчик не завершит свой срок полномочий, и посчитал это менее желательным, чем вынесение приговора до 20 января 2025 года. Причины очевидны. Однако, если суд не сможет вынести приговор до того, как ответчик примет присягу, то это может стать единственным жизнеспособным вариантом», — говорится в решении суда.

Ранее суд Нью-Йорка постановил, что Трамп не имеет иммунитета по уголовному делу о подлоге документов компании Trump Organization. Отмечалось, что предоставленные стороной защиты доказательства не связаны с официальным поведением политика, из-за чего президентский иммунитет не распространяется.