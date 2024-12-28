В ФРГ призвали «поставить на место» Илона Маска

Кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить «на место» главу Tesla и SpaceX Илона Маска из-за его попыток повлиять на выборы в стране. Об этом сообщает Der Spiegel.

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В статье говорится, что Маск, являясь доверенным лицом избранного президента США Дональда Трампа, пытается повлиять на исход выборов в бундестаге и открыто призывает к поддержке АдГ.

«Самый богатый человек на планете, близкий доверенный человек будущего американского главы, продвигает преимущественно правую партию. Столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Германия еще никогда не испытывала. Это что-то новое, это нарушение табу», — отмечает Der Spiegel.

На этом фоне издание призвало кандидатов в канцлеры ФРГ Шольца, Мерца и Хабека «поставить на место» Маска, осудив его «наглую попытку повлиять на демократические выборы». В Der Spiegel считают, что любой, кто хочет возглавить Германию, должен решительно отвергнуть такого рода действия.

Ранее Маск заявлял, что спасти ФРГ может только «Альтернатива для Германии».