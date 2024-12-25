Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, Байден и Блинкен оплатили «пропаганду войны в стране и создали условия для узурпации власти Зеленским». Дубинский считает, что делалось это с помощью украинских инфлюенсеров, на которых Госдеп потратил 4,8 миллиона долларов. Также, по его словам, вводились санкции против тех, кто мог сопротивляться идеологии внешнего управления, был уничтожен Окружной админсуд Киева и в 2020 году «обнулен» Зеленским Конституционный суд.

«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — написал депутат.

Он отметил, что сейчас на Украине нет «законных механизмов убрать от власти просроченного Зеленского», поэтому если избранный президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт, то ему прежде всего придется «добиться окончания полномочий Зеленского».