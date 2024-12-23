Макрон утвердил новое правительство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил новое правительство страны. При этом главы МИД и министерства обороны сохранили свои посты.

4 декабря большая часть французских депутатов поддержала вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. В результате правительство страны было впервые с 1962 года отправлено в отставку, проработав всего 90 дней и став самым недолговечным в истории Франции.

Новым французским премьер-министром был назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. При этом, по данным СМИ, его двухчасовая встреча с Макроном прошла плохо. В это же время от кресла премьера отказался экс-министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Другими кандидатами журналисты называли главу Минобороны Себастьяна Лекорню и Ролана Лекюра.

При этом Макрон заявлял, что планирует исполнять свои обязанности до окончания полномочий в 2027 году.