Визит Фицо в Москву вызвал протесты

Словацкая оппозиция устроила митинг в Братиславе из-за визита премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Markiza.

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«В столице Словацкой Республики сотни людей в понедельник протестуют перед зданием правительства против визита премьер-министра Фицо», — отмечается в материале.

Организаторами акции протеста выступили сторонники поддержки Украины, обвинившие главу словацкого правительства в якобы продвижении влияния России.

Дополнительно уточняется, что оппозиционные партии либерального толка грозятся выдвинуть вотум недоверия правительству Фицо. По их мнению, премьер использует тему поставок газа, которая не может являться предлогом для нормализации отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Фицо обсуждали вопросы энергетики и двусторонние отношения государств. При этом представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран обсудили и ситуацию вокруг Украины. По его словам, российский лидер донес до главы словацкого правительства видение ситуации на поле боя.