Супруга Башара Асада хочет покинуть РФ

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма хочет развестись и покинуть Россию. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации СМИ, бывшая первая леди Сирии подала на развод спустя несколько дней после переезда в Россию. Она хочет вернуться в Великобританию, где родилась и выросла. Напомним, что у Асмы Асад есть и сирийское, и британское гражданство.

Отмечается, что усилия к разводу супругов прилагает мать Асмы Сахар Аль-Отри. Она хочет, чтобы дочь продолжила в британской больнице лечение от онкологического заболевания, которое диагностировали у Асад в мае 2024 года.

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При этом Асма Асад может столкнуться с юридическими препятствиями. Ряд европейских стран и международных организаций обвиняют женщину в причастности к коррупции и незаконному обогащению во время правления ее супруга.

Напомним, что в ходе активных боевых действий вооруженная оппозиция захватила крупные города Сирии, в том числе и столицу Дамаск, 8 декабря заявив об установлении контроля над страной. Башар Асад решил покинуть пост президента — РФ предоставила политику убежище.