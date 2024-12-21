В Румынии сделали заявление о вмешательстве России в выборы

Предвыборная кампания независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску в соцсети TikTok оплачивалась не Россией, а Национал-либеральной партией (НЛП) страны. Об этом сообщает портал Snoop.ro, ссылаясь на источники, знакомые с анализом Румынской налоговой службы ANAF.

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Уточняется, что НЛП воспользовалось услугами компании Kensington Communication, которая занимается политическим маркетингом. Партия хотела подготовить сценарий предвыборной кампании. Как отмечается, Kensington Communication заплатила 130 «влиятельным лицам», чтобы продвинуть в TikTok некоторые нарративы.

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В компании не стали отрицать факт выполнения услуг для партии. Однако там заявили, что были подготовлены информационные материалы, которые затем подверглись изменениям в Fame Up (приложение, где блогерам из TikTok платят за продвижение определенных сообщений). В результате налоговая служба решила проверить финансовые потоки и опросить ряд лиц. Выяснилось, что средства на проведение предвыборной агитации с хэштегом #equilibriumverticality получила компания Kensington Communication от НЛП.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил Джорджеску. Политик, в частности, выступает против помощи Украине. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве России в избирательный процесс.