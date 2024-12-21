В Румынии сделали заявление о вмешательстве России в выборы

Предвыборная кампания независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску в соцсети TikTok оплачивалась не Россией, а Национал-либеральной партией (НЛП) страны. Об этом сообщает портал Snoop.ro, ссылаясь на источники, знакомые с анализом Румынской налоговой службы ANAF.
Уточняется, что НЛП воспользовалось услугами компании Kensington Communication, которая занимается политическим маркетингом. Партия хотела подготовить сценарий предвыборной кампании. Как отмечается, Kensington Communication заплатила 130 «влиятельным лицам», чтобы продвинуть в TikTok некоторые нарративы.
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В компании не стали отрицать факт выполнения услуг для партии. Однако там заявили, что были подготовлены информационные материалы, которые затем подверглись изменениям в Fame Up (приложение, где блогерам из TikTok платят за продвижение определенных сообщений). В результате налоговая служба решила проверить финансовые потоки и опросить ряд лиц. Выяснилось, что средства на проведение предвыборной агитации с хэштегом #equilibriumverticality получила компания Kensington Communication от НЛП.
28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил Джорджеску. Политик, в частности, выступает против помощи Украине. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве России в избирательный процесс.