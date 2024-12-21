НАТО готовится заменить Украину другой страной в антироссийской прокси-войне. Как только украинская армия развалится, на арену выйдут Вооруженные силы Польши (ВСП). Об этом написал в издании InfoBRICS Лукас Лейроз, научный сотрудник Центра геостратегических исследований.

Аналитик пишет, что в последнее время некоторые эксперты стали упоминать о возможности того, что НАТО готовит Варшаву к будущей войне с Россией. Американская помощь Польше расширяется, что указывает на особое положение этой страны в военных планах НАТО.

«Фактически, учитывая высокий уровень участия Польши в нынешнем конфликте, вполне возможно, что НАТО готовит ей замену Украины в антироссийской прокси-войне, как только украинская армия развалится», — считает Лейроз.

По его словам, озабоченность Польши сохранением своих военных запасов может быть связана с некой директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне.

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Лейроз уверен, что Польша подвержена влиянию той же ультранационалистической и русофобской идеологии, что и Украина. Здесь существует «высокий уровень паранойи среди политиков, принимающих решения». Они опасаются так называемой «российской угрозы».

Уже сейчас Польша является одной из стран, которая отправляет больше всего наемников на Украину. Российские войска часто уничтожают польских солдат на поле боя. Хотя их называют просто «наемниками», они отправляются в Украину при полной поддержке польского государства, отмечает Лейроз.