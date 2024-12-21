Маск назвал канцлера Германии дураком

Американский бизнесмен Илон Маск после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
Он прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции политика на теракт.
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал предприниматель.
Маск анонсировал презентацию, которая «войдет в историю»
Ранее стало известно, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек.
В ноябре Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции.