Маск назвал канцлера Германии дураком

Американский бизнесмен Илон Маск после теракта в немецком Магдебурге снова назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком и заявил, что тот немедленно должен уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции политика на теракт.

«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал предприниматель.

Маск анонсировал презентацию, которая «войдет в историю»

Ранее стало известно, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек.

В ноябре Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции.