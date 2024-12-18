Маск оценил проект временного бюджета США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал «преступлением» проект временного бюджета США. Его слова приводит РИА Новости.

Маск оценил проект временного бюджета США
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Ранее руководство Конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта 2025 года. Документ, имеющий 1,5 тысячи страниц, призван не допустить прекращения финансирования правительства.

«Видели когда-нибудь еще больший проект распила бюджета, чем этот? Чем больше я узнаю, тем очевиднее становится, что этот проект бюджета — преступление...» — прокомментировал это Маск.

Он пожелал всем членам палаты представителей или сената, которые проголосуют за «этот возмутительный проект», отстранения от должности через два года.