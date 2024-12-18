Маск оценил проект временного бюджета США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал «преступлением» проект временного бюджета США. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее руководство Конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта 2025 года. Документ, имеющий 1,5 тысячи страниц, призван не допустить прекращения финансирования правительства.

«Видели когда-нибудь еще больший проект распила бюджета, чем этот? Чем больше я узнаю, тем очевиднее становится, что этот проект бюджета — преступление...» — прокомментировал это Маск.

Он пожелал всем членам палаты представителей или сената, которые проголосуют за «этот возмутительный проект», отстранения от должности через два года.