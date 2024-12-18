Зеленский допустил возврат к работе комиком

Владимир Зеленский не исключил, что снова будет "смешить людей", вернувшись к работе комиком.

Соответствующее заявление он сделал в интервью французской газете Le Parisien.

"Не знаю, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли вновь смешить людей.

По словам Зеленского, такое "может быть", если он "не потеряет" то, что было у него внутри до конфликта.

При этом он назвал вопрос "очень уместным" и "очень сложным".

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Зеленский был сооснователем выступавшей в КВН команды "95-й квартал", которая тогда называлась "Команда КВН из Кривого Рога".

В 2003 году на базе творческого коллектива "95-го квартала" была создана украинская "Студия Квартал-95".