В США заявили о риске шатдауна

Соединенные Штаты могут столкнуться с шатдауном (временной остановкой работы правительства) 20 декабря из-за разногласий в Конгрессе по отдельным вопросам финансирования бюджета. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники в Капитолии.

Издание сообщает, что главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли принять окончательное соглашение.

«Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства», - говорится в статье.

США могут остаться без денег на работу федеральных министерств и ведомств, если республиканцы и демократы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, которая гарантирует продолжение финансирования правительства. Если соглашение все же будет достигнуто, угроза шатдауна будет отложена до середины марта следующего года.

В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун

Отмечается, что разногласия в американском парламенте сохраняются из-за ряда статье бюджета, среди которых поддержка американских фермеров и расходы на восстановительные работы ранее рухнувшего в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки.