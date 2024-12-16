В США анонсировали дополнительные санкции против Грузии

США введут в ближайшее время дополнительные санкции против Грузии, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

«Последуют и другие меры, которые мы готовы принять в ближайшие недели», — цитирует его ТАСС.

Ранее США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства, законодателей и правоохранителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом анонсировал дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции в связи с проходящими в стране акциями протеста.